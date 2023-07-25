Вечный двигатель: эти знаки Зодиака самые энергичные

Энергичные люди нравятся далеко не всем. Те, кто привык сидеть на одном месте, любят поворчать в адрес активистов: мол, бегают туда-сюда, как угорелые, мельтешат перед глазами. На самом деле эти ворчуны завидуют - они и сами хотели бы быть такими же яркими, заметными и деятельными, да не могут. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются самые активные мужчины и женщины - их энергии хватило бы на десятерых.

Овен

Застать представителя огненного знака на каком-то одном месте - задачка не из простых. Овен постоянно где-то носится, о чем-то договаривается, решает свои или чужие проблемы… Одним словом, живет настолько бурной жизнью, какая многим из нас и не снилась. Окружающие уже давно смирились с этой особенностью Овна.

Да, у бешеной активности огненного знака есть минусы.

Порой его представитель сначала делает что-то, а потом уже думает. Поэтому последствия поступков Овна могут быть довольно непредсказуемыми. Но есть и плюс - этот знак способен анализировать и делать правильные выводы, а значит, впредь не наступать на те же грабли.

Лев

Быть для всех примером - вот к чему стремится каждый уважающий себя Лев. Типичный представитель огненного знака ведет огромное количество социальных сетей, где фиксирует едва ли не каждую минуту своей жизни. Лев знает, что у него есть как поклонники, так и хейтеры, а потому стремится восхитить одних и дать другим повод для зависти.

Свою врожденную энергию уроженцы огненной стихии направляют в мирное русло.

Занимаются спортом, искусством, благотворительностью, много путешествуют. Не стоит думать, что Лев делает все это исключительно ради публики - ему действительно нравится вести такой насыщенный образ жизни и служить мотиватором для окружающих.

Скорпион

Со стороны может показаться, что Скорпион - не самый активный знак зодиака. А все потому, что в отличие от того же Овна, он не суетится, не бегает, не донимает всех окружающих расспросами.

И все же без всего этого он ухитряется сделать очень много, даже не вставая со своего рабочего кресла.

Кроме того, Скорпион не представляет своей жизни без спорта или танцев. После дня, проведенного в офисе, он обязательно отправляется на корт, в фитнес-клуб или танцевальную студию. Представители водного знака предпочитают не распыляться на десяток различных сфер, а активничают в одной из них и добиваются больших успехов.