Вечные холостяки: мужчины с этими именами женятся только после 40

Чтобы затащить их под венец, нужно очень сильно постараться.

Вступление в брак - серьезный шаг для каждого мужчины. Вот только одни представители сильного пола стремятся как можно быстрее обзавестись семьей, других же к алтарю калачом не заманишь. По разным причинам они испытывают страх перед женитьбой, поэтому всячески избегают разговоров на эту тему со второй половинкой. А стоит избраннице намекнуть, что все подружки уже давно обзавелись штампом в паспорте, и ей тоже пора - делают ноги. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, которые носят закоренелые холостяки. Если они и женятся, то только после сорока лет.

Альберт

Обладатель красивого имени Альберт пользуется большой популярностью у женского пола. Именно поэтому он не торопится сделать выбор в пользу одной-единственной. Мужчина, нареченный этим именем, рассуждает примерно так: “Как можно есть одни пирожные, если вокруг так много других сладостей?”

Длительные романтические отношения не для Альберта.

Как только ему становится скучно (а происходит это буквально через месяц-другой после знакомства), он исчезает в неизвестном направлении. Женится Альберт в солидном возрасте, когда ряды поклонниц начинают стремительно редеть.

Леонид

Царственное имя Леонид носят мужчины с жестким и суровым характером. Обладатель этого имени живет под девизом “Первым делом - самолеты, ну а девушки потом”. Он стремится построить успешную карьеру, и лишь затем, когда за душой будет немаленькое состояние, задумывается о создании семьи.

Произойдет это не раньше, чем в сорок или сорок пять лет.

До этого времени Леонид либо обходится короткими интрижками, либо живет с одной-единственной женщиной, готовой ждать момента, когда же тот созреет. Правда, решиться на такое длительное ожидание готова далеко не каждая.

Ростислав

Легкомысленный и безмятежный - так можно в двух прилагательных охарактеризовать обладателя имени Ростислав. Этот мужчина редко задумывается о создании семьи раньше сорока лет - вплоть до этого возраста он слишком увлечен другими вещами, например, поисками философского камня или Грааля.

Ростислав - вечный мальчишка, Питер Пэн, который не хочет взрослеть.

Родители, друзья, вторая половинка тщетно напоминают ему, что необходимо наконец взять себя в руки и построить карьеру, завести семью… Однако этот мужчина скорее будет днями лежать на диване и витать в облаках, чем следовать чужим советам.