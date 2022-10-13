Вечные дети и это не мило: названы 3 самых инфантильных знака Зодиака

Все мы в детстве читали книги, смотрели фильмы и мультфильмы про Питера Пэна. Мальчик, который никогда не повзрослеет, похоже, сильно запал в душу некоторым знакам зодиака. Они решили взять с него пример и оставаться вечными детьми - хотя бы в глубине души. Астрологи выяснили, какие представители зодиакального круга даже в солидном возрасте не хотят брать на себя ответственность, а жаждут веселья и развлечений.

Стрелец

Лавры самого инфантильного знака зодиака астрологи единогласно присуждают Стрельцу.

Представители огненной стихии как будто олицетворяют собой уже упомянутого Питера Пэна, поскольку жить не могут без головокружительных приключений и путешествий в неизведанные края.

А поскольку Стрельцы - “детки” гиперактивные, они не дают покоя не только самим себе, но и всем окружающим. Хорошо, если на пути уроженца знака встретится рассудительная и серьезная Венди, которая сможет хотя бы периодически опускать его с небес на землю и напоминать, что жизнь - не игра. А еще любить Стрельца таким, какой он есть на самом деле, потому что все нравоучения знак пропускает мимо ушей.

Весы

Представители воздушного знака как будто застряли на стадии между ребенком и подростком. С одной стороны, это капризные, но милые создания, которых так и хочется потрепать по щечке, угостить чупа-чупсом и повести в парк развлечений на аттракционы.

Ни один другой знак не радуется подаркам и веселью так искренне и самозабвенно, как Весы, поэтому баловать его особенно приятно.

С другой, уроженцы воздушной стихии частенько грезят о романтике так же наивно, как подросток, который впервые влюбился. А вот какими будут Весы сегодня, какой из двух образов предпочтут, никто не знают - тут уж как карта ляжет, вернее, как чаши перевесят.

Близнецы

Еще один знак зодиака, который был бы не прочь опровергнуть все земные законы и всегда оставаться ребенком - это Близнецы. Уроженцы воздушного знака на протяжении всей жизни сохраняют пристрастие к увлечениям, которые с общепринятой точки зрения свойственны детям и подросткам. Они обожают смотреть мультфильмы, играть в настольные (и не только) игры и питают особую слабость к сладостям, газировке и фаст-фуду.

Возможно, поэтому Близнецы хорошо ладят с детьми - потому что они разделяют их хобби и смотрят на мир под тем же самым углом.

Правда, становиться родителями они не спешат, зато охотно возятся с отпрысками друзей.