Вечное напоминание об СССР: ахнете, от чего сегодня мечтает избавиться каждый

В Советском Союзе производилось много качественных предметов обихода. Особого восхищения стоит легендарная техника, которая служит десятилетиями.

Рекордсменом-долгожителем можно по праву назвать «неубиваемый» холодильник «ЗиЛ». В те времена агрегат был мегапопулярным гаджетом. Холодильник обладал уникальными свойствами: сохранял большой запас прочности и имел вместительность до 240 литров. Кроме того, он смотрелся довольно элегантно по сравнению с другой советской техникой.

До сих пор такие холодильники служат верой и правдой многим российским семьям. Но есть у них и существенный минус — огромный расход энергии, что делает агрегат невыгодным для использования. Поэтому многие рады бы избавиться от устройства, но современные модели не могут похвастаться такой же надежностью, как «ЗиЛ».

Первый образец легендарного агрегата появился в далеком 1939 году. Во время войны выпуск холодильников прекратился. Производство возобновилось в 1949 году. Создатели ориентировались на передовые американские и английские модели, при этом они смогли привнести свои новшества в разработку устройства.