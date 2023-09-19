Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)

В семье Шакиры год назад разразился скандал. Случившееся потрясло не только певицу, но и двух ее сыновей. Долгое время артистка скрывала наследников от публики, чтобы им было легче прийти в себя. И вот на днях звезда, наконец, вывела братьев в свет.

Расставание с Жераром Пике стало для знаменитости большим испытанием. Блондинка уличила мужа в неверности. Пока она была на гастролях, кто-то съедал ее любимое клубничное варенье. Колумбийка не проигнорировала тревожный звоночек и вскоре выяснила, что сладкоежкой оказалась новая возлюбленная футболиста.

Развод звезд был сенсацией. Фотографы охотились не только за супругами, но и за их наследниками. Шакира как могла оберегала Сашу и Милана от назойливых папарацци, заявляя, что ее дети заслуживают нормальной и спокойной жизни.

Но теперь, когда шумиха улеглась, Шакира засветилась с сыновьями на церемонии вручения премии VMA. Поклонники были удивлены, увидев, как сильно повзрослели и изменились звездные отпрыски. Многие даже пожалели латиноамериканку, а все потому, что перед ней всегда маячит напоминание о муже-изменнике. Уж слишком сильно Саша и Милан похожи на своего оскандалившегося отца.