Вечно нет денег: знаки Зодиака, которые совершенно не умеют распоряжаться финансами

В детстве всегда кажется, что распоряжаться своими финансами просто: если родители выдали карманные деньги, можно с радостью потратить их на мороженое, шоколадный батончик, игрушку или что-то еще. Но по мере взросления становится очевидно: чтобы успешно сводить концы с концами и еще откладывать определенную часть средств на черный день, необходимо обладать не иначе как суперспособностями. Некоторые знаки зодиака так и смогли научиться контролировать свои расходы - они постоянно просят в долг, потому что до зарплаты не хватает. При этом у представителей каждого созвездия на то есть свои собственные причины.

Овен

Представители огненного знака придерживаются принципа “один раз ведь живем”. Если им захотелось побаловать себя чем-то новеньким, они, несомненно, не станут сдерживать свой порыв и отправятся сорить деньгами. Результаты таких спонтанных походов по магазинам могут быть самыми неожиданными - Овен вполне способен как не потратить ни копейки, так и спустить все до последнего.

Такой подход, разумеется, не идет на пользу кошельку.

Близнецы

У Близнецов есть буквально все для того, чтобы хорошо зарабатывать. Они умны, талантливы, успешны в своей профессией и могут получать солидные суммы - которые, увы, не задерживаются у них в кошельке. Представители воздушной стихии совершенно не умеют откладывать средства на черный день, инвестировать их или хотя бы экономить. Если Близнецы зайдут в магазин, то выйдут оттуда только с самыми дорогими продуктами или вещами.

Стрелец

“На последнюю копейку найму я тройку лошадей”, - кажется, именно по такому принципу живут Стрельцы.

Уроженцы огненного знака обожают шиковать, при этом они и сами зачастую не могут толком сказать, а зачем им, собственно, весь этот пафос. Из-за своего беспечного отношения к деньгам Стрельцы довольно часто попадают в щекотливые или неприятные ситуации. Для них ничего не стоит занять денег и забыть отдать долг или погасить кредит.

Водолей

Тема финансов навевает на Водолеев ужасную тоску. Они любят получать деньги и тратить их, а вот заниматься подсчетом доходов, расходов и анализом своего материального положения представители воздушного знака ленятся. Зачем, если в мире столько всего интересного?