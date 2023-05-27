Вечно молодая: первой жене Кобзона 83 года, но вы ни за что не поверите в это (фото)

Первой законной супругой Иосифа Кобзона стала певица Вероника Круглова. Вместе коллеги по цеху жили недолго — всего три года — и счастливы никогда не были.

Поженившись, влюбленные пропадали на гастролях, из-за чего почти не общались. И без того непростые отношения омрачались ревностью со стороны музыканта. Правда, ревновал супругу Кобзон не к другим мужчинам, а к успеху. Исполнитель считал, что лишь он один в семье мог быть звездой.

Но распалась пара по другой причине. После того как певица из-за прихоти мужа лишилась ребенка и едва не погибла, о совместном счастливом будущем не могло быть речи. Впоследствии исполнительница выходила замуж еще три раза.

Впрочем, удивительного в этом мало. Круглова всегда была эффектной красоткой, о которой мечтали миллионы мужчин. И с возрастом знаменитость нисколько не утратила своего очарования. Поклонники поражаются тому, что певица остается вечно молодой. Веронике Петровне 83 года, но, глядя на нее, поверить в это невозможно.