Вечно молодая Андреева раскололась: секрет ведущей вовсе не в диете или пластике

Екатерина Андреева известна не только своей карьерой, но и красотой. Возрастные изменения, как уверены поклонники, совершенно не сказываются на телеведущей, но сама она никогда не раскрывала, как ей удается поддерживать молодость. В течение многих лет знаменитость хранила секрет, но не так давно рассказала всю правду поклонникам.

Звезда отметила в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец, она не придерживается каких-то специальных диет и не собирается ложиться на стол пластического хирурга. Вместо этого она постоянно использует крема и другие средства, а также устроила себе идеальные условия для сна в спальне: температура там не поднимается выше 17 градусов.

При этом ведущая старается никогда не смотреть на себя в зеркало. Она уверена, что красота — это не только внешность, но и состояние души, поэтому следит за своими мыслями.