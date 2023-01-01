Вечная молодость в 37 лет: секрет Золушки пригодится каждой россиянке

Роль Золушки в одноименном фильме Надежды Кошеверовой писалась специально под Янину Жеймо. Актриса ростом 147 сантиметров носила 31 размер обуви и идеально подходила под образ сказочной героини. Даже возраст артистки не помешал ей блистать на экране, а ведь на момент съемок ей было уже 37 лет.

Сохранить свою молодость и красоту знаменитости удалось при помощи нескольких хитростей. Жеймо вспоминала, что незадолго до начала работы над картиной ее отправили в санаторий. Там звезда должна была хоть немного набрать вес, чтобы не выглядеть слишком тощей.

Впрочем, не только это помогло ей покорить зрителей своим очарованием. Главный секрет актрисы заключался в том, что она всегда уделяла большое значение полноценному сну. Знаменитости было важно высыпаться, даже в новогоднюю ночь. Также артистка никогда не приходила на съемочную площадку по утрам и соглашалась на работу только вечером, аргументируя это тем, что в начале дня у нее «не то лицо».