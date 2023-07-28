Вечная драма: эти 3 знака Зодиака всегда раздувают из мухи слона

Сложные моменты случаются в жизни каждого человека, и в такие периоды вполне естественно находиться в тревожном, подавленном, взволнованном расположении духа. Однако некоторые мужчины и женщины как будто бы всегда находятся на черной полосе. Они то и дело жалуются на проблемы, зачастую вымышленные или высосанные из пальца. По наблюдениям астрологов, чаще всего любители драматизировать появляются на свет под тремя знаками зодиака.

Рак

Сложно найти в гороскопе более чувствительный знак, чем водный. Рак - настоящая драма-квин, которая всегда найдет повод для огорчений. “Что поделать, если у меня такое нежное сердце”, - вздыхает представитель знака, когда на него в очередной раз сваливается какое-нибудь несчастье. А вот насколько оно реально - другой вопрос.

Раку свойственно думать о плохом, мысленно искажать факты, чтобы лишний разок пострадать и потребовать у окружающих сочувствия.

Склонность этого знака драматизировать астрологи объясняют тем, что без переживаний собственная жизнь будет казаться Раку слишком пресной. Без “приправы” в виде слез и волнений они жить не могут.

Весы

Весы - настоящие суетологи. Спокойная и размеренная жизнь - это то, о чем они мечтают, по крайней мере, на словах, но прикладывают все усилия для того, чтобы в ней царил хаос. А потом всплескивают руками, сокрушаются и жалуются окружающим, что дел по горло, в гору глянуть некогда и т.д. и т.п. Бесполезно намекать, что они сами тому причиной.

Представители воздушной стихии просто обожают делиться своими проблемами с близкими, друзьями и коллегами, подолгу смаковать подробности, винить себя в произошедшем.

Весам хочется, чтобы люди окружили их сочувствием, заботой, нежностью. Однако их унылый вид и пессимистичные разговоры действует на собеседников отталкивающе.

Рыбы

Низкая самооценка - главная беда Рыб. Представители водного знака сомневаются в себе и своих способностях, что, несомненно, накладывает отпечаток на их жизнь. Они боятся делать серьезные шаги, из-за чего упускают по-настоящему хорошие возможности. Казнят себя за нерешительность, но вырваться из этого замкнутого круга не могут.

Любимое времяпровождение Рыб - жаловаться на свою “жизнь-жестянку”, как Водяной в популярном советском мультфильме.

Близкие люди поначалу пытаются помочь им советом, подбодрить, дать мотивацию, но скоро понимают: представителям знака это не нужно. Все, чего они хотят - “жилетку” для своих слез.