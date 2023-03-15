Вечная бабушка: обомлеете, что сотворили с бывшей Ролана Быкова на «Модном приговоре»

На передачу «Модный приговор» приходили не только простые граждане, но и популярные персоны. Одной из участниц стала вечная бабушка Галина Стаханова, известная по рекламным роликам и множеству возрастных киноролей.

Мало кто знает, но в юности актриса встречалась с самим Роланом Быковым. Он был старше ее на 11 лет, но это не помешало артистам закрутить бурный роман. Уже через неделю после знакомства Быков перебрался к ней, однако эти отношения закончились так же быстро, как и начались. Причиной тому стали постоянные интрижки режиссера на стороне.

В то время Стаханова была настоящей красавицей и совсем не походила на ту вечную бабулю, которой мы привыкли ее видеть. Стилисты передачи «Модный приговор» постарались изменить имидж Галины Константиновны, чтобы она отдохнула от надоевшего образа.

Они облачили актрису в женственный наряд, убрали «гульку» на голове и распустили ее волосы. Из старушки Стаханова превратилась в голливудскую диву с красивой укладкой и макияжем. Судя по реакции актрисы, она сама не была готова к такому преображению.