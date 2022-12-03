Вдвоем весили полтонны: как сейчас выглядят похудевшие сестры-близняшки

Близняшки Бренди и Кэнди с детства страдали от лишнего веса. Родители девочек все время были на работе, поэтому недостаток внимания и любви малышки компенсировали за счет сладостей. Мама и папа покупали сестрам вредные бургеры и конфеты – лишь бы детки не мешали и не отвлекали их от важных дел.

В школьные годы сестренки стали весить по 100 килограммов каждая – и их вес продолжал увеличиваться. Масса девушек достигла критической отметки – Бренди и Кэнди весили уже по 270 килограммов и с трудом дышали и передвигались.

Близнецы обратились за помощью в программу «Я вешу 300 кг».

Сестрам провели операции по уменьшению желудков, потом начались строгие диеты и тренировки. Прогресс был очевиден: девушки заметно похудели, и им сделали еще одну операцию по удалению излишков обвисшей кожи.

Сегодня Бренди и Кэнди выглядят совершенно иначе. Девушки заметно постройнели и наладили свои жизни. Бенди нашла свою любовь и стала мамой, а Кэнди пока не стремится к замужеству и путешествует по миру.