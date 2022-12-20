Вдруг это вы: какие знаки Зодиака встретят истинную любовь в 2023 году

Любовь - одно из самых прекрасных и значимых чувств в жизни каждого человека. Даже если мы сами себе в этом не признаемся, в глубине души мы все равно жаждем любить и быть любимыми. В канун волшебного зимнего праздника многие одинокие люди надеются на чудо и помощь покровителя грядущего года. В полночь 31 декабря под бой курантов они загадывают одно-единственное желание - в скором времени встретить свою вторую половинку. Астрологи уже посмотрели на расположение звезд и выяснили, какие знаки зодиака в год Черного Водяного Кролика могут рассчитывать на долгожданное личное счастье. Проверьте, быть может, среди перечисленных экспертами созвездий найдется и ваше?

Телец

2023 год станет для Тельцов временем больших перемен в личной жизни. Можно не пугаться - все изменения будут только благоприятными и счастливыми. Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Особенно внимательными Тельцам следует быть в первые месяцы года, с января по март - именно в это время все Купидоны и Амуры будут на их стороне.

Главное - не упустить Того Самого Человека.

Уроженцы знака, которые уже состоят в отношениях, лишь укрепятся в своих чувствах и решат связать себя узами брака со своей второй половинкой.

Скорпион

Некоторые представители водного знака разочаровались в любви и не ждут от нового года никаких приятных сюрпризов в личной жизни. Однако Черный Водяной Кролик вернет Скорпионам веру в силу чувств.

С января по февраль уроженцам этого знака необходимо активнее смотреть по сторонам - именно в этот период есть наибольшая вероятность повстречать любовь всей своей жизни.

Кроме того, 2023 год будет удачным для брака. Скорпионы, желающие создать свою семью, могут смело делать предложение своей второй половинке или сказать партнеру заветное “да”.

Водолей

Еще один знак зодиака, которому будет сопутствовать удача в любви - Водолей. Февраль и март 2023 года станет благоприятным временем для уроженцев воздушного знака, которые уже состоят в романтических отношениях. Гармония в паре достигнет максимума, самое время для того, чтобы узаконить союз или задуматься о пополнении в семействе. Одинокие Водолеи будут особенно привлекательными для противоположного пола в период с марта по апрель.