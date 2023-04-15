Вдову Патрика Суэйзи возненавидел каждый американец: от правды мурашки по коже

Патрик Суэйзи был не только невероятно успешным актером, но и примерным семьянином. С любимой женой Лизой Ниеми он оставался до конца своих дней. Именно она помогала артисту бороться с раком поджелудочной железы. Все считали эту пару идеальной, но после смерти звезды горькая правда вышла наружу.

Супруга знаменитости оказалась в центре нешуточного скандала. Некая Шарлотта Стивенс, назвавшаяся подругой Суэйзи, заявила, что тяжелобольной актер был жертвой домашнего насилия. Она обвинила Ниеми в том, что та поднимала руку на исхудавшего до 40 килограммов мужа и не пускала к нему родных.

Вдова Суэйзи каяться в грехах не спешила — она обвинила Стивенс во лжи. Однако многие поверили Шарлотте и буквально возненавидели Лизу. Со временем этот инцидент позабыли, но в 2017 году прогремела новость о том, что Ниеми пустила с молотка личные вещи покойного мужа.

Тогда публика вновь набросилась на знаменитость с травлей. Американцы обвинили Лизу в алчности, но та оправдывалась, что хочет разделить память о безвременно ушедшем актере с его поклонниками, а вырученные деньги направит в фонд борьбы с раком.