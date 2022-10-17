Вдову Градского ждет новый суд: тайный претендент на наследство раскрыл все карты

Не успел закончиться один суд, связанный с именем Марины Коташенко, как она оказалась втянута в новые разбирательства. Теперь вдову Градского собираются лишить части наследства, оставшегося после смерти артиста. Ранее уже был подан иск от третьей супруги мэтра Ольги Фартышевой, которая спустя 20 лет после развода решила претендовать на половину имущества, нажитого композитором с ней в браке.

А теперь в деле объявился и так называемый тайный наследник. Двоюродная сестра Градского Наталья на протяжении нескольких месяцев рассказывала о недостойном поведении родственника. Якобы в 2002 году после смерти ее отца выяснилось, что его недвижимость перешла Александру. Женщина, которая давно живет за рубежом, уверена, что завещание просто подделали. Из-за этого она лишилась квартиры в столице и дачи в Подмосковье.

Сейчас она надеется восстановить справедливость в суде: Градская подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб. Как отметила Наталья в беседе с «Комсомольской правдой», представлять ее интересы на процессе будут сразу несколько адвокатов.