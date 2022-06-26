«Вдовий горб и пузо»: Агутина и Николаева высмеял известный блогер

То, что возраст никого не щадит, — это далеко не секрет. Однако звезды шоу-бизнеса гораздо чаще других подвергаются обсуждениям и осуждениям со стороны. Российские звезды, как и зарубежные, стараются поддерживать хороший внешний вид, ведь им часто приходится появляться на публике. Музыканты Леонид Агутин и Игорь Николаев стараются также поддерживать физическую форму.

Недавно певцы посетили занятие теннисом с личным тренером, об этом они рассказали в своих соцсетях. Скандальная Лена Миро не могла пройти мимо свежих фотографий звезд. Она считает, что Агутин и Николаев специально стараются держаться бодрее ради молодой тренерши, когда на самом деле они уже стары и полноваты.

«С возрастом многие мужички, по примеру Агутина и Николаева, становятся какими-то кряжистыми, дубоватыми, узловатыми. Укорачивается шея, появляется вдовий горб и пузо», — пишет Лена в своем блоге.

Она уверена, что в возрасте мужчинам непременно нужно следить за состоянием массы тела и плечевого пояса, а также соблюдать диету, и тогда на фоне молодых и спортивных девушек они будут выглядеть прилично.