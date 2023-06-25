Вдовец Легкоступовой женился на ее копии: фото молодоженов пробирает до мурашек

Валентины Легкоступовой не стало 3 года назад. Первое время ее муж Юрий Фирсов тяжело переживал утрату, но со временем оправился и даже встретил спутницу жизни. Новая жена Фирсова поразительно похожа на покойную певицу.

О своей свадьбе Фирсов сообщил еще весной, но личность его супруги оставалась загадкой. Долго тянуть интригу Юрий не стал и вскоре поделился в социальных сетях фотографиями с новой возлюбленной.

Подробностей о новой жене яхтсмена известно немного, он не сообщил даже ее имени. Но рядом с супругой Фирсов выглядит счастливым и помолодевшим. Больше всего публику удивила внешность женщины. Стройная блондинка кажется точной копией покойной Легкоступовой.

Многие упрекали Фирсова в том, что он потакал вредным привычкам покойной жены и тем самым ускорил ее уход. Но теперь становится очевидно: Юрий действительно всей душой любил Валентину. Поэтому смог увидеть рядом с собой лишь ту, которая похожа на Легкоступову как родная сестра.