Вдове придется раскошелиться: раскрыта неприглядная правда о долгах Шатунова

Юры Шатунов при жизни допустил просрочки по обязательным платежам. Только теперь, после его смерти, была раскрыта неприглядная правда о долгах Шатунова. Оказалось, что у налоговой инспекции есть претензии к артисту на сумму почти в 77 тысяч рублей. Задолженность образовалась из-за налога за квартиру в столице, который Юрий забыл оплатить в 2018 году, и пошлин на доход. Добавилась сюда и просрочка.

Как объяснил изданию «Комсомольская правда » юрист Михаил Алексеев, все долги Юрия теперь перейдут по наследству его семье вместе с принадлежащим имуществом и банковскими счетами. А значит вдове придется раскошелиться, чтобы погасить просроченные выплаты.

Напомним, также семья Юрия в следующем году станет правообладательницей песен группы «Ласковый май». Буквально накануне смерти певца суд вынес решение в его пользу после многолетнего конфликта с Андреем Разиным. Правда, еще улажены не все формальности, поэтому вдова Шатунова еще встретится в зале суда с бывшим продюсером коллектива.