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Киноафиша Статьи Вдове Кобзона 72: без фильтров и фотошопа ее невозможно узнать (фото)

Вдове Кобзона 72: без фильтров и фотошопа ее невозможно узнать (фото)

26 декабря 2022 19:30
Вдове Кобзона 72: без фильтров и фотошопа ее невозможно узнать (фото)

Появилась на мероприятии в откровенном наряде.

Прошло уже четыре года со смерти народного артиста Иосифа Кобзона. Его вдова Нелли, несмотря на боль утраты, продолжает вести светскую жизнь. Недавно она громко отметила свой день рождения в кругу друзей мужа. Нинель появилась перед публикой в ошеломительном наряде. 72-летняя Кобзон поразила присутствующих длинным платьем с вышивкой и полупрозрачными вставками. Оно смотрелось на ней гармонично, ведь Нелли удалось сохранить прекрасную фигуру. Что касается ее внешности, то вдова певца выглядит просто потрясающе в свои годы. Узнать Кобзон невозможно: она молода не по возрасту, а следы хирургических вмешательств совсем не видны.

Вдове Кобзона 72: без фильтров и фотошопа ее невозможно узнать (фото)

Перед обаянием и красотой Нелли Михайловны не устоял и ведущий вечера Вячеслав Манучаров. Он поделился с подписчиками совместным фото с именинницей и выразил ей свое восхищение: «Вести день рождения легенды — это невероятно и незабываемо».

Нелли Михайловна стала третьей женой Кобзона, с которой он прожил почти 50 лет. Всю совместную жизнь и до самого последнего дня артиста Нинель была рядом с ним как верная и любящая спутница.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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