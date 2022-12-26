Вдове Кобзона 72: без фильтров и фотошопа ее невозможно узнать (фото)

Прошло уже четыре года со смерти народного артиста Иосифа Кобзона. Его вдова Нелли, несмотря на боль утраты, продолжает вести светскую жизнь. Недавно она громко отметила свой день рождения в кругу друзей мужа. Нинель появилась перед публикой в ошеломительном наряде. 72-летняя Кобзон поразила присутствующих длинным платьем с вышивкой и полупрозрачными вставками. Оно смотрелось на ней гармонично, ведь Нелли удалось сохранить прекрасную фигуру. Что касается ее внешности, то вдова певца выглядит просто потрясающе в свои годы. Узнать Кобзон невозможно: она молода не по возрасту, а следы хирургических вмешательств совсем не видны.

Перед обаянием и красотой Нелли Михайловны не устоял и ведущий вечера Вячеслав Манучаров. Он поделился с подписчиками совместным фото с именинницей и выразил ей свое восхищение: «Вести день рождения легенды — это невероятно и незабываемо».

Нелли Михайловна стала третьей женой Кобзона, с которой он прожил почти 50 лет. Всю совместную жизнь и до самого последнего дня артиста Нинель была рядом с ним как верная и любящая спутница.