Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вдове Ихтиандра скоро стукнет 87 лет: глядя на ее свежее фото, в это сложно поверить

Вдове Ихтиандра скоро стукнет 87 лет: глядя на ее свежее фото, в это сложно поверить

5 августа 2023 11:15
Вдове Ихтиандра скоро стукнет 87 лет: глядя на ее свежее фото, в это сложно поверить

Красотка всем на зависть.

Актриса Алевтина Константинова так и осталась в тени своего знаменитого мужа Владимира Коренева. Артистка снималась в кино, но слава Ихтиандра из «Человека-амфибии» ей только снилась.

Знаменитость нашла свое место в театре. В конце 50-х она попала в Московский драматический театр имени Станиславского, на сцену которого выходила на протяжении долгих 60 лет. Интересно, что с самого начала творческого пути Константиновой давали главные женские роли.

В начале 2021 года артистка похоронила любимого мужа. Потеря супруга, скончавшегося от коронавируса, была большим потрясением для Алевтины Константиновны. Однако, переживая большое горе, звезда не запустила себя. Скоро вдове знаменитого артиста стукнет уже 87 лет, но, глядя на ее свежее фото, в это сложно поверить.

Константинова как была, так и осталась очаровательной женщиной: кажется, годы над ней не властны. Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста и сохраняет бодрость духа и любовь к жизни.

Вдове Ихтиандра скоро стукнет 87 лет: глядя на ее свежее фото, в это сложно поверить
Фото: Кадры из фильма "Человек-амфибия" 1961, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше