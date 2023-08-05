Вдове Ихтиандра скоро стукнет 87 лет: глядя на ее свежее фото, в это сложно поверить

Актриса Алевтина Константинова так и осталась в тени своего знаменитого мужа Владимира Коренева. Артистка снималась в кино, но слава Ихтиандра из «Человека-амфибии» ей только снилась.

Знаменитость нашла свое место в театре. В конце 50-х она попала в Московский драматический театр имени Станиславского, на сцену которого выходила на протяжении долгих 60 лет. Интересно, что с самого начала творческого пути Константиновой давали главные женские роли.

В начале 2021 года артистка похоронила любимого мужа. Потеря супруга, скончавшегося от коронавируса, была большим потрясением для Алевтины Константиновны. Однако, переживая большое горе, звезда не запустила себя. Скоро вдове знаменитого артиста стукнет уже 87 лет, но, глядя на ее свежее фото, в это сложно поверить.

Константинова как была, так и осталась очаровательной женщиной: кажется, годы над ней не властны. Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста и сохраняет бодрость духа и любовь к жизни.