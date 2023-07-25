Вдова Юдашкина раскрыла правду об отношениях с дочерью: многих ошарашит

Марина Юдашкина поделилась снимком со своей дочерью Галиной. Женщина рассказала подписчикам, как ей удается сохранять с дочкой хорошие отношения после ее взросления.

Вдова Валентина Юдашкина считает, что для сохранения контакта с детьми очень важно, чтобы в любом возрасте можно было найти общее, интересное всем занятие. Судя по фотографии, которой Марина сопроводила этот пост, им с Галиной нравятся вечерние прогулки по побережью. После смерти мужа женщина перебралась в Дубай, где живет с дочерью и ее семьей.

В комментариях под этим фото пользователи разделились на два лагеря. Многие раскритиковали вдову Юдашкина за то, что она выглядит слишком счастливой после потери супруга. Но большинство подписчиков поддержали Марину и заявили, что женщине сейчас как никогда нужны положительные эмоции. Много лет жена Юдашкина была рядом, пока он боролся с болезнью, и теперь заслуживает счастья в кругу близких.