Вдова советского миллионера: Людмиле из советских сказок можно только позавидовать

Наталья Петрова навсегда застолбила свое имя в советском кино. В молодости актриса снялась в сказке «Руслан и Людмила», где сыграла главную роль. Картина имела оглушительный успех, и Петровой прочили огромную славу. Но Наталья Григорьевна пошла по другому пути.

Дело в том, что мир кино совсем не вдохновил артистку. Роль Людмилы хоть и принесла ей популярность, но слава не интересовала Петрову. Она продолжила изучать иностранные языки и вскоре познакомилась с советским миллионером, которым оказался Бабек Серуш.

Богач иранского происхождения покорил красавицу-актрису своей харизмой и широтой души. Серуш был готов бросить весь мир к ее ногам, и Петрова с радостью согласилась выйти за него замуж. В начале 90-х Бабека не стало. Супруга получила все его наследство, на которое не претендовали родственники Серуша. Петрова воспользовалась шансом и смогла преумножить свое богатство. Она открыла спа-салоны в Москве и сеть бутиков. Позднее бывшая актриса освоила бизнес, связанный с ювелирными изделиями.

Сегодня Наталья Григорьевна живет одна, детей у нее нет. У бизнесвумен есть жилье в Швейцарии, а ее доход только увеличивается. В свои 77 лет Петрова остается ухоженной красавицей с обворожительной улыбкой. Судьбе экранной Людмилы может позавидовать любой человек.