Вдова Шатунова с детьми экстренно прилетела в Москву: вот что творится на могиле певца

Светлана Шатунова была вынуждена покинуть Германию и вернуться в Россию. Визит в Москву стал экстренным. С собой вдова музыканта взяла и двоих детей. Всем им предстоит важное мероприятие.

С 30 августа по 6 сентября могила солиста «Ласкового мая» на Троекуровском кладбище закрыта для посещения из-за установки двухметрового памятника. Это будет скульптура артиста, выполненная на заказ из бронзы. На нее нанесут полное имя певца, а также его автограф. За такое творение семья звезды заплатила 10 миллионов рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда», открытие памятника состоится утром 6 сентября, в день рождения знаменитости. Первыми на место захоронения Шатунова придут его дети, и, чтобы им никто не мешал, могилу оцепит охрана.

После того как панихида для близких и друзей подойдет к концу, полюбоваться на скульптуру смогут и поклонники. Страшно представить, какое скопление людей ожидается на кладбище. Смерть Шатунова стала шоком для его многомиллионной армии фанатов, и многие до сих пор не смирились с тем, что народного любимца больше нет в живых.