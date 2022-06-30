Вдова рассекретила послание к Грачевскому: такого не ожидал никто

Екатерина Белоцерковская взбудоражила пользователей Сети посланием к своему мужу Борису Грачевскому. Соответствующей публикацией она поделилась в личных социальных сетях.

Основатель «Ералаша» скончался 14 января прошлого года. Как оказалось, его избранница так и не смогла за это время смириться с тем, что осталась одна. В недавней публикации она поделилась домашней фотографией с Грачевским и их общим сыном Филиппом, оставив трогательное послание.

«Ты мне нужен, слышишь. Нужен!» — написала Белоцерковская.

Отметим, что после смерти продюсера его супруга начала вести весьма закрытый образ жизни. Она крайне редко появляется на светских мероприятиях и предпочитает проводить все время дома. Также знаменитость перестала общаться с журналистами, а в своих социальных сетях делится лишь фотографиями сына и архивными кадрами с мужем.