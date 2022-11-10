Вдова раскрыла стране глаза на истинное лицо Гайдая: при чем тут инвалидность

Леонид Гайдай был одним из самых известных людей в СССР. Миллионы человек с удовольствием смотрели его фильмы, а каждый знал в лицо, как выглядит режиссер. Однако, как оказалось, сам постановщик не был в восторге от такой популярности и никогда ей не пользовался.

По словам его супруги Нины Гребешковой, однажды по всей столице исчез лук. Дефицитный овощ она обнаружила совершенно случайно и отправила мужа за покупками. Гребешкова рассчитывала, что Гайдай из-за своей известности сможет быстро преодолеть очередь. А если люди не захотят его пропускать, то он воспользуется своим удостоверением инвалида войны, которое получил за героическую службу во время Великой Отечественной. Однако прославленный режиссер вернулся домой только спустя несколько часов.

Дело в том, что Гайдай постеснялся обгонять других людей и доставать свое удостоверение. Он спокойно отстоял всю очередь вместе со всеми и даже не собирался воспользоваться своей популярностью. При этом режиссер даже не подумал купить больше дефицитного лука и принес домой лишь один килограмм, ведь ровно столько попросила купить жена.