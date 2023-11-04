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Вдова раскрыла, кем Пахмутова приходилась Кобзону: дружба с особыми привилегиями

4 ноября 2023 11:00
Вдова раскрыла, кем Пахмутова приходилась Кобзону: дружба с особыми привилегиями

Композитор оказала влияние на личную жизнь исполнителя.

Иосиф Кобзон славился дружбой со многими представителями творческой элиты России. С кем-то был очень близок, с кем-то приятельствовал, а многим очень сильно помог.

С Александрой Пахмутовой и ее мужем Николаем Добронравовым артиста связывали особые и очень непростые отношения. Оказывается, маленькая и хрупкая Пахмутова была большому и грозному Кобзону чуть ли не наставницей. Подруге он показывал всех своих невест. И «оставались» после отбора лишь те, кто пришелся по нраву поэтессе.

«Иосиф привез меня в Москву в 71-м году и сразу же — на смотрины к Александре Николаевне и Николаю Николаевичу. Наверное, они меня одобрили, потому что все эти годы мы были рядом», — цитирует откровения супруги Кобзона портал МК.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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