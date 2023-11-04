Вдова раскрыла, кем Пахмутова приходилась Кобзону: дружба с особыми привилегиями

Иосиф Кобзон славился дружбой со многими представителями творческой элиты России. С кем-то был очень близок, с кем-то приятельствовал, а многим очень сильно помог.

С Александрой Пахмутовой и ее мужем Николаем Добронравовым артиста связывали особые и очень непростые отношения. Оказывается, маленькая и хрупкая Пахмутова была большому и грозному Кобзону чуть ли не наставницей. Подруге он показывал всех своих невест. И «оставались» после отбора лишь те, кто пришелся по нраву поэтессе.