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Вдова ошарашила признанием: из-за Градского в доме годами стояла страшная вонь

28 июля 2023 17:30
Вдова ошарашила признанием: из-за Градского в доме годами стояла страшная вонь

Жене приходилось изолировать музыканта от детей.

Александр Градский 17 лет прожил в браке с Мариной Коташенко. Хотя она была моложе певца на 35 лет, это не мешало семейной идиллии. У пары родились двое детей, Александр и Иван. Но одна черта Градского ужасно раздражала Марину. Только после смерти Александра Борисовича вдова призналась, что мешало ей жить с ним под одной крышей.

Много лет Градский страдал от пагубного пристрастия к курению. Несмотря на многочисленные просьбы врачей, он не мог бросить эту вредную привычку. Справиться с ней помогла только молодая жена. Но однажды у музыканта случился срыв. Когда он сломал ногу и постоянно лежал дома, Градский снова закурил спустя 15 лет воздержания. Выйти из комнаты он не мог, поэтому дымил прямо там, что категорически не устраивало Марину.

Коташенко ругала мужа: из-за его курения в доме стоял невыносимый запах. Она перестала пускать маленького Сашу к отцу, чтобы тот не дышал дымом. Именно мальчику по просьбе матери и удалось уговорить Градского снова перестать курить.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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