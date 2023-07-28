Вдова ошарашила признанием: из-за Градского в доме годами стояла страшная вонь

Александр Градский 17 лет прожил в браке с Мариной Коташенко. Хотя она была моложе певца на 35 лет, это не мешало семейной идиллии. У пары родились двое детей, Александр и Иван. Но одна черта Градского ужасно раздражала Марину. Только после смерти Александра Борисовича вдова призналась, что мешало ей жить с ним под одной крышей.

Много лет Градский страдал от пагубного пристрастия к курению. Несмотря на многочисленные просьбы врачей, он не мог бросить эту вредную привычку. Справиться с ней помогла только молодая жена. Но однажды у музыканта случился срыв. Когда он сломал ногу и постоянно лежал дома, Градский снова закурил спустя 15 лет воздержания. Выйти из комнаты он не мог, поэтому дымил прямо там, что категорически не устраивало Марину.

Коташенко ругала мужа: из-за его курения в доме стоял невыносимый запах. Она перестала пускать маленького Сашу к отцу, чтобы тот не дышал дымом. Именно мальчику по просьбе матери и удалось уговорить Градского снова перестать курить.