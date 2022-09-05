Вдова об изменах молчать не стала: что скрывалось за фасадом «идеального» брака с Гайдаем

Нина Гребешкова прожила в браке с Леонидом Гайдаем 40 лет. За время совместной жизни они пережили и хорошее, и плохое, но многие считали их образцовой парой. Однако, как оказалось, это было совсем не так.

По словам артистки, знаменитый режиссер был весьма увлекающимся человеком. Он регулярно влюблялся в своих героинь и прославленных советских актрис, которых приглашал в свои фильмы.

«Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей», — рассказывает Гребешкова в беседе с «Комсомольской правдой».

При этом знаменитость старалась не ревновать его к коллегам по съемочной площадке. Гребешкова с пониманием относилась к особенностям характера своего мужа, не интересовалась, изменял ли он ей, и старалась ничего не запрещать. И даже скандал, связанный с Натальей Варлей, не заставил ее изменить свое отношение к супругу. Как рассказала актриса в беседе с «Вечерней Москвой», она не поверила откровениям звезды «Кавказской пленницы», утверждавшей, что Гайдай пытался ее поцеловать, и даже не стала покупать ее автобиографию, чтобы лишний раз не сталкиваться с этими домыслами.