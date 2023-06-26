Вдова-«монашка» с тремя детьми: Лизу Долгорукую из «Бедной Насти» не узнать

Анна Табанина ворвалась в мир кино благодаря сериалу «Бедная Настя». Актрисе досталась роль благородной Лизы Долгорукой. Анна наравне с Еленой Кориковой, Даниилом Страховым и другими звездами сериала стала любимицей россиян. Однако вскоре актриса почти исчезла с экранов.

Дело в том, что после успеха «Бедной Насти» Табанина решила стать монахиней. Паломничества по святым местам стали для актрисы настоящей отдушиной. Анна на какое-то время ушла из кино, чтобы петь и трудиться в храме.

Табанина всерьез задумалась о монашеском постриге, но вдруг ей на пути встретился художник Дмитрий Кудрин. Вскоре они стали мужем и женой. Анна родила от любимого троих детей — мальчика и двух девочек. К несчастью, идеальный брак Табаниной и Кудрина оказался недолгим.

У Дмитрия обнаружили рак уже на поздней стадии. После года борьбы с онкологией Кудрин скончался. В глазах 45-летней актрисы читаются боль и тоска, из-за этого она выглядит старше своих лет. Анна научилась жить одна, но вряд ли она полностью оправится после такой потери.