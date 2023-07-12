Вдова Крамарова почти не изменилась с тех пор, как умер актер: неспроста любил так сильно

Последней супругой Савелия Крамарова стала Наталья Сирадзе. С избранницей легенду советского кино познакомил их общий друг, и артист сразу же был очарован новой знакомой.

Предложение руки и сердца Крамаров сделал уже спустя год после знакомства. И Наталья тут же согласилась стать женой артиста. Ее не смущала ни разница в возрасте в 21 год, ни болезнь избранника.

Но счастье влюбленных было коротким. Уже спустя шесть месяцев Крамаров скончался от рака сигмовидной кишки. Наталья же осталась одна и продолжает жить в США. Она не раз признавалась, что полтора года с Крамаровым были счастливейшим временем в ее жизни. И сейчас вдова артиста ведет закрытый образ жизни, но изредка ее снимки появляются в социальных сетях.

Как отмечают фанаты, Сирадзе до сих пор отличается красотой. Она не растеряла своего обаяния, а ее улыбка влюбляет в себя миллионы мужчин по всему свету.