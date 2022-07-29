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Киноафиша Статьи Вдова Караченцова осталась не у дел: новый режиссер «Ленкома» раскрыл все карты

Вдова Караченцова осталась не у дел: новый режиссер «Ленкома» раскрыл все карты

29 июля 2022 11:10
Вдова Караченцова осталась не у дел: новый режиссер «Ленкома» раскрыл все карты

Алексей Франдетти пока не готов давать роли Людмиле Поргиной.

В театре «Ленком» может произойти новый конфликт. Около пары недель назад директор театра Марк Варшавер заявил, что должность худрука упраздняется. По его мнению, найти замену легендарному Марку Захарову все равно не получится. За работу с труппой теперь будет отвечать главный режиссер театра, на позицию которого назначен Алексей Франдетти.

Главная оппонентка Варшавера Людмила Поргина на этот раз одобрила его решение. Она отметила, что Франдетти специализируется на музыкальных постановках, а «Ленком» всегда был «поющим театром». По всей видимости, актриса надеялась своими словами заслужить благосклонное расположение молодого режиссера и получить главные роли в постановках. Ведь пока в спектаклях она задействована лишь в массовке.

Однако новый режиссер «Ленкома» на днях раскрыл все карты. И стало очевидно, что вдова Караченцова снова осталась не у дел. Франдетти заявил в беседе с порталом Prozvezd, что не знаком с Поргиной и не может оценить ее талант. Поэтому о выделении особых ролей для актрисы он не задумывался. Как отреагирует на его слова Поргина, пока неизвестно. Сейчас она отдыхает в Болгарии.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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