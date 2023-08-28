Вдова Караченцова ославила «Ленком»: что на самом деле творится за занавесом (видео)

Людмила Поргина не раз нелестно отзывалась о театре «Ленком», который создавал ее именитый супруг вместе с ней. По словам вдовы Николая Караченцова, с приходом Марка Варшавера жизнь актеров превратилась в каторгу.

Поргина считает, что «Ленком» постепенно скатывается в пропасть. У Варшавера якобы нет ни идей, ни энергии, чтобы развивать театр. Также Людмила Андреевна отметила, что с его приходом актеры стали получать меньше. Претензии Поргиной спровоцировали скандал между ней и Варшавером, который разразился еще в 2021 году.

Однако не все верят заявлениям вдовы Караченцова, и у скептиков есть на то основания. Так, ленкомовец Андрей Леонов, сын Евгения Леонова, недавно опубликовал в соцсетях видео, где показал закулисье театра. На ролике он запечатлен вместе с артисткой Светланой Немоляевой. Судя по кадрам, у актеров все замечательно: они устраивают вечера и банкеты, выглядят сытыми и вполне счастливыми.