Вдова Караченцова кусает локти: секрет «вечной молодости» вдовы Кобзона раскрыт

Актрисы и певицы входят в пожилой возраст по-разному. Одни увлекаются пластическими операциями и становятся неузнаваемыми. Другие предпочитают стареть естественно и не заботятся даже о том, что кажутся подчас старше своих лет. Поэтому ровесницы могут внешне сильно отличаться. Наглядно это заметно, если сравнить свежие снимки 73-летней Людмилы Поргиной и Нелли Кобзон, которая младше всего на 2 года. Внешне же создается ощущение, что разница в возрасте между женщинами составляет не меньше 10-15 лет. И сравнение идет не в пользу вдовы Караченцова.

По словам экспертов, у Поргиной виден гипертонус мышц, из-за которого создаются напряженные морщины на лбу и опускаются углы губ. А вдова Кобзона этих проблем избежала и не только благодаря генетике.

«Шикарные результаты работы пластических хирургов», — оценила врач Зайнаб Мирзоева в беседе с «Комсомольской правдой».

Специалист подчеркнула, что Нелли Кобзон точно не обошлась без «уколов красоты» и подтяжки лица. Но все вмешательства были сделаны так аккуратно, что у нее даже сохранились естественные мимические морщинки вокруг глаз.