Вдова Градского впервые заговорила о краже 100 миллионов: вскрылись новые подробности

Зимой этого года Марина Коташенко стала жертвой дерзкого ограбления: злоумышленники вынесли из ее дома около 100 млн рублей. Знаменитость не комментировала ситуацию, однако теперь, когда начались судебные заседания, впервые поделилась с публикой подробностями случившегося.

По словам вдовы Градского, злоумышленники действительно подрезали ее на дороге, а после сели к ней в автомобиль и заставили отвезти в особняк. Там они забрали находившиеся в особняке 104 млн рублей, но после почему-то вернули ей ровно 5 млн. Уехали злоумышленники, как пишет «МК», на автомобиле «Лексус», после чего их никто не видел, а местонахождение до сих пор неизвестно.

Также Коташенко призналась, что ее ударили по голове. Якобы у преступников были настоящие пистолеты, и один из них ударил ее. При этом Умеджона Жабборова, единственного, кто находится на скамье подсудимых, вдова Градского не видела, так как он находился отдельно от основной группы грабителей.