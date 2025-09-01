Меню
1 сентября 2025 20:32
В ленте Бортко ее не было, а вот Локшин закрыл глаза на канон и ввел. 

Рыжая вампирша-служанка Воланда Гелла — один из самых ярких и загадочных персонажей романа «Мастер и Маргарита». Её появление мгновенно привлекает внимание читателя: эффектная, обнаженная, с багровым шрамом на шее, она вместе с котом Бегемотом, Коровьевым и Азазелло составляет свиту князя тьмы.

Но внимательный читатель неизбежно сталкивается с вопросом: почему Геллы нет в финальной сцене полёта Воланда и его свиты? Касается это и романа, и экранизации Владимира Бортко.

Версия №1. Булгаков «забыл»

Есть популярное мнение, что Гелла исчезла случайно. В воспоминаниях писателя Виктора Лакшина приводится эпизод беседы с Еленой Сергеевной Булгаковой: когда он задал вопрос о пропаже Геллы, вдова Булгакова растерянно воскликнула:

«Миша забыл Геллу!!!»

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Этот аргумент кажется весомым, ведь Булгаков не успел закончить финальные правки романа из-за тяжёлой болезни. Последние исправления за него вносила Елена Сергеевна, писатель лишь надиктовывал текст.

Есть даже косвенное подтверждение: в одной из ранних редакций 1938 года Гелла фигурирует в сцене полёта:

«Геллу ночь закутала в плащ так, что ничего не было видно, кроме белой кисти, державшей повод. Гелла летела, как ночь, улетавшая в ночь».

Отсюда вывод: в первоначальном замысле Булгакова Гелла, вероятно, должна была сопровождать Воланда до конца.

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Версия №2. Прототип и личная неприязнь

Есть и другая трактовка. Исследователь Альфред Барков считает, что прототипом Геллы могла быть Ольга Сергеевна Бокшанская, сестра жены Булгакова. Их отношения были крайне напряжёнными. В письмах к Елене Булгаков называл её «S.» и писал:

«Со всей настойчивостью прошу тебя ни одного слова не писать Ольге… иначе она окончательно отравит мне жизнь грубостями… она села верхом на мою душу».

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Бокшанская работала секретарём Немировича-Данченко и дирекции МХАТа, а Гелла в романе выполняет схожие функции, печатая на машинке под диктовку Воланда. Если принять версию Баркова, Булгаков мог намеренно «оставить» Геллу в Москве. Дескать, благородно лететь над столицей та не заслуживает.

Версия №3. Логика мира романа

Существует и ещё одно объяснение, основанное на структуре самого романа. Вся свита Воланда — демоны, существа иной природы, а Гелла — вампир, оживший мертвец.

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

В начале книги Гелла появляется не сразу, а как будто «призвана» Воландом уже на месте. Логично предположить, что, выполняя свои задачи, она остаётся в Москве, когда Воланд покидает город со своей неизменной тёмной свитой.

Эта версия кажется особенно убедительной, если сравнить первую и последнюю сцены: Геллы нет в обоих ключевых моментах «прибытия» и «убытия».

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Вывод

Булгаков вряд ли просто забыл про Геллу. Скорее всего, в черновиках у персонажа была более развёрнутая роль, но финальные правки, личные мотивы писателя и логика мира романа привели к тому, что её не оказалось в полёте Воланда. И всё же загадка сохраняется.

ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова.

Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024), сериала «Мастер и Маргарита»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
