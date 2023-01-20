Вдохновились Бабой-ягой? С кого срисовали Юбабу из «Унесенных призраками»

Имя Хаяо Миядзаки известно даже тем, кто ни разу не смотрел восточные анимационные картины. Для некоторых зрителей эти сюжеты кажутся странными и слишком причудливыми, но это ни в коем случае не отменяет гениальности известного режиссера.

Один из его шедевров — это мультфильм «Унесенные призраками». В нем многие отечественные зрители заметили схожесть одной героини с именем Юбаба с нашей Бабой-ягой. В японской мифологии есть ведьма Ямауба, которая обладает теми же качествами, что и персонаж из русских народных сказок.

Например, японская старушка тоже живет в лесу, а ее домом является старая избушка. Там женщина колдует и обманом заманивает к себе потерявшихся странников, а потом съедает их.

Впрочем, между этими женщинами есть и отличие. В японской мифологии Ямауба вырастила настоящего героя Кинтаро, который похож скорее на Геракла, чем на какого-либо персонажа из наших преданий.