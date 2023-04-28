Вдохновила на главный хит: первая жена Михайлова была на редкость красивой

Стас Михайлов впервые связал себя узами брака еще до того, как стал популярным певцом. Именно жена артиста Инна Горб долгое время была главным источником его вдохновения.

Возлюбленная во всем поддерживала подающего большие надежды Михайлова. Например, она написала для него несколько песен, а также снялась в клипе на одну из них под названием «Темные глаза». Благодаря этому у фанатов звезды есть уникальная возможность увидеть, какой красивой и эффектной в молодости была Горб.

В 2001 году у пары появился сын Никита, но от распада семью это не уберегло. Исполнитель закрутил роман с Натальей Зотовой, чего Инна не смогла ему простить. Так Михайлов и потерял знойную брюнетку, которой когда-то посвятил один из своих главных хитов под названием «Вот и все».

Добавим, что сегодня певец счастлив в браке с Инной Михайловой. Супруга подарила знаменитости двоих дочерей — Иванну и Марию.