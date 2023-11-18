Вдохновила миллионы женщин рожать: почему советская киномама так и не обзавелась ребенком

Актриса реализовалась в карьере, но не в семье.

Роль в фильме «Однажды двадцать лет спустя» закрепила популярность Натальи Гундаревой в Советском Союзе. Более того, картина имела еще и социальную миссию — она впервые подняла престиж многодетной семьи и повлияла на поднятие рождаемости в стране. С легкой руки зрителей Гундарева получила статус главной киномамы, вдохновив девушек на пополнение.

Впоследствии она часто появлялась на экране в подобных образах. Ей хорошо удавались героини с тяжелой судьбой. Однако в реальной жизни Гундарева не оставила после себя наследников.

В многочисленных интервью журналисты часто интересовались у артистки, как же у нее получилось так убедительно сыграть многодетную мать, хотя она и не имела собственных малышей. Эти вопросы вызывали настоящую бурю эмоций у звезды кино. На заре карьеры актриса избавилась от нежелательной беременности и впоследствии не могла завести детей, что стало для нее настоящей трагедией.

Всю свою нерастраченную энергию Гундарева выпускала на работу. Она признавалась, что материнство ей заменил театр.