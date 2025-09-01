«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды

71-летний Джеки Чан снова доказал, что слово «пенсионер» к нему неприменимо. Инсайдеры утверждают, что его легендарная Jackie Chan Stunt Team отвечает за постановку боевых сцен в фильме Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день».

Более того, сам Джеки лично прилетал в Лондон, чтобы проследить за тренировками и, по слухам, даже поставил несколько ключевых трюков. Увы, пока в Marvel легенда ворвалась только в качестве постановщика, но и это хорошая новость.

Болливуд, держись: рекорд боевых сцен

Marvel обещает самое большое количество рукопашных экшен-сцен за всю историю студии. Говорят, стиль Джеки Чана будет заметен сразу: минимум графики, максимум реальных трюков и сложнейших координаций.

В ход пошли классические приёмы Jackie Chan Stunt Team — многоуровневые драки с реквизитом, падения с высоты и бои на замкнутых пространствах.

Фан-факт: в мае Чан получил чёрный пояс по карате. Да, человеку 71, и он уже 11 лет как «в пенсионном возрасте». Теперь понятно, почему его команда до сих пор держит планку мировой легенды.

Что за фильм и когда ждать

«Совершенно новый день» вдохновлён одноимённой аркой комиксов Brand New Day. В этой истории весь мир забывает, что Питер Паркер — Человек-паук, кроме самого Питера. Marvel обещает новый визуальный стиль, перезапуск драматургии и ставку на боевые сцены, «которых фанаты ещё не видели».

«Джеки точно вдохнет жизнь в эту помойку под названием Marvel. Слишком долго они снимали проходняк», «Каратель, Скорпион, Веном, Паук и... Джеки Чан. Намечается нечто грандиозное», — отметили комментаторы.

Премьера назначена на 31 июля 2026 года. Учитывая, что Чан приложил руку к постановке, ждать стоит чего-то бескомпромиссного. Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди).

