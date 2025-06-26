Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вдох-выдох — теперь мозг погибает в токсинах: на Пандоре в «Аватаре» люди не могут дышать без маски — и вот что будет, если попробуют

Вдох-выдох — теперь мозг погибает в токсинах: на Пандоре в «Аватаре» люди не могут дышать без маски — и вот что будет, если попробуют

26 июня 2025 19:34
Вдох-выдох — теперь мозг погибает в токсинах: на Пандоре в «Аватаре» люди не могут дышать без маски — и вот что будет, если попробуют

Мучительная и очень неприятная смерть.

Пандора в «Аватаре» — место обманчивой красоты. Пока вы любуетесь флуоресцентными лесами и летающими горами, планета уже готовит вам эффектную смерть. Её воздух ядовит для человека, и если вдруг забыть надеть экзо-комплект — маску с фильтрами — то этот рай обернётся настоящим газовой камерой.

На Земле концентрация углекислого газа в воздухе — примерно 0,04%. Это почти ничто. А вот на Пандоре — 18%. Такой воздух кажется насыщенным, влажным, даже сладковатым, но именно он выключает ваше тело изнутри. Углекислый газ вытесняет кислород из крови, и клетки начинают задыхаться, даже если вы продолжаете дышать.

Первый вдох — и вы не чувствуете ничего. Второй — начинается лёгкое головокружение. На третьем ваше тело предаёт вас: кровь насыщается углекислым газом, клетки начинают задыхаться, хотя кислород, казалось бы, рядом. Это коварная подмена — организм получает воздух, но в нём нет жизни.

Вдох-выдох — теперь мозг погибает в токсинах: на Пандоре в «Аватаре» люди не могут дышать без маски — и вот что будет, если попробуют

Через пару минут приходит настоящий ужас: мозг захлёбывается в токсинах. Вас накрывает паника, кожа становится влажной и липкой, зрение — мутным. Добавьте к этому действие сероводорода, эффект которого напоминает нейротоксин, сообщает ScreenRant: он отравляет нервную систему, и вы теряете сознание ещё до того, как успеете понять, что задыхается не только тело, но и разум.

Один незащищённый вдох — и планета, столь похожая на рай, оборачивается самой элегантной казнью в галактике.

Ранее мы также писали: Не прошло и шестнадцати лет: дата выхода «Аватар 3: Огонь и пепел» уже раскрыта, как и подробности сюжета

Фото: Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Читать дальше 21 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше