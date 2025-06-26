Вдох-выдох — теперь мозг погибает в токсинах: на Пандоре в «Аватаре» люди не могут дышать без маски — и вот что будет, если попробуют

Пандора в «Аватаре» — место обманчивой красоты. Пока вы любуетесь флуоресцентными лесами и летающими горами, планета уже готовит вам эффектную смерть. Её воздух ядовит для человека, и если вдруг забыть надеть экзо-комплект — маску с фильтрами — то этот рай обернётся настоящим газовой камерой.

На Земле концентрация углекислого газа в воздухе — примерно 0,04%. Это почти ничто. А вот на Пандоре — 18%. Такой воздух кажется насыщенным, влажным, даже сладковатым, но именно он выключает ваше тело изнутри. Углекислый газ вытесняет кислород из крови, и клетки начинают задыхаться, даже если вы продолжаете дышать.

Первый вдох — и вы не чувствуете ничего. Второй — начинается лёгкое головокружение. На третьем ваше тело предаёт вас: кровь насыщается углекислым газом, клетки начинают задыхаться, хотя кислород, казалось бы, рядом. Это коварная подмена — организм получает воздух, но в нём нет жизни.

Через пару минут приходит настоящий ужас: мозг захлёбывается в токсинах. Вас накрывает паника, кожа становится влажной и липкой, зрение — мутным. Добавьте к этому действие сероводорода, эффект которого напоминает нейротоксин, сообщает ScreenRant: он отравляет нервную систему, и вы теряете сознание ещё до того, как успеете понять, что задыхается не только тело, но и разум.

Один незащищённый вдох — и планета, столь похожая на рай, оборачивается самой элегантной казнью в галактике.

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