Вцепилась в столичного парня с квартирой: героиню Яковлевой из "Чародеев" разоблачили

В новых реалиях советская классика все чаще подвергается осуждению со стороны современных зрителей. Искренние чувства на поверку оказываются чистым расчетом, а за благими намерениями знаменитых персонажей скрывается лишь личная выгода.

Так, миловидную Алену Санину из фильма «Чародеи» в исполнении Александры Яковлевой обвинили в корысти и легкомыслии. По сюжету девушка работает в вымышленном научном институте в маленьком городе. Она мечтает только об одном, как бы поскорее выйти замуж за обеспеченного москвича и переехать в столицу.

При этом Санину мало волнует ее производственная деятельность, и явно ощущается неуважение к коллегам и начальнице. Иначе, как объяснить то, что Алена заранее не сообщает о своих планах по смене места жительства. На портале Adme заметили, что истинная суть героини «Чародеев» скрывается в строчках песни, которую она исполняет: