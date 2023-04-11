Вблизи и без фотошопа: честное фото Саши Черно из «Дома-2» шокировало народ

Лишний вес больше не главная проблема Саши Черно. Не успела экс-участница «Дома-2» порадоваться тому, что после шунтирования желудка похудела больше чем на 50 кило, как на нее обрушилась новая беда.

Знаменитость всегда довольно откровенна с поклонниками, вот и на этот раз она не стала скрывать от них горькую правду. В личном Telegram-канале 29-летняя Черно показала себя вблизи и без фотошопа. Честные кадры шокировали народ.

«У меня ранние морщины. Преждевременное старение. Губы смотрят вниз, как у бабули. Как это убирается? Ботоксом или нужно делать подтяжку?» — поинтересовалась Саша у подписчиков.

В комментариях фолловеры, знающие о любви блогера к пластике, предостерегли ее от очередного хирургического вмешательства.