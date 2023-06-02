Важный возраст для Весов: вот когда представители этого Знака могут кардинально поменять жизнь

Жизнь человека наполнена самыми разными событиями и происшествиями - маленькими и грандиозными, печальными и радостными, запоминающимися навсегда или сразу же ускользающими из памяти. По мнению астрологов, довольно часто по-настоящему судьбоносные события приходятся на долю разных знаков зодиака в определенном возрасте. Рассказываем, когда стоит ждать кардинальных перемен представителям знака Весы.

Весы

Звезды говорят, что первой знаменательной датой в жизни уроженцев воздушной стихии станет 23-летие. Именно в этом возрасте к Весам придет озарение о том, каким делом они хотели бы заниматься.

Возможно, это будет нечто противоположное тому, что они выбрали изначально, но риск будет оправдан целиком и полностью.

Следующая переломная дата для Весов - 35 лет. У некоторых представителей знака она совпадает с пресловутым кризисом среднего возраста. Это будет непростой период, когда придется тщательно пересмотреть взгляды на жизнь и определиться с дальнейшим вектором своего пути. Со стороны Весов возможны ошибки, но не фатальные.

Спустя пять лет, в 40-летие, в жизни представителей этого знака снова произойдут значительные перемены. Астрологи считают, что, скорее всего, они будут связаны с семьей или личными взаимоотношениями. Возможно, появится поздний ребенок, а может быть, напротив, брак даст трещину и приведет к разводу. Однако этот шаг будет лишь к лучшему.

56-летие Весы встретят в хорошей форме и прекрасном настроении. В этом возрасте представителей воздушной стихии ждут перемены, связанные с местом жительства. Они будут довольно неожиданными, но приятными - получится приобрести жилье именно там, где давно мечтали.

Есть вероятность, что Весы обзаведутся отдельным частным домом.

Кто-то спросит, какие жизненные перемены могут произойти в 72 года? Мы ответим: прекрасные! На этом жизненном этапе Весы станут очень близки с семьей, детьми, внуками. Возможно, появится на свет очередной продолжатель рода, внук или правнук, с которыми уроженцы знака будут чувствовать особенную духовную связь, любить его и баловать.

Таким образом, весь жизненный путь Весов будет богат на благоприятные перемены - даже если поначалу кажется, что это совсем не так.

Целеустремленность и оптимистичный взгляд на мир помогут этому знаку пережить трудности, куда ж без них, а затем покорить любые вершины.