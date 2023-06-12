Важный возраст для Дев: вот когда представители этого знака могут кардинально поменять жизнь

В жизни каждого человека есть периоды, которые принято называть вехами. Это время, когда происходят некие глобальные изменения, после которых жизненный путь уже не будет прежним. Как бы пугающе это ни звучало, бояться их не стоит - в большинстве своем они не приносят с собой никакого вреда. Стоит довериться своей судьбе и с благодарностью принять ее дары. Астрологи рассказали, в каком возрасте такие перемены наступят в жизни Девы.

Дева

Представители земного знака относятся к числу тех, кто не верит в астрологию, предсказания и прочие эзотерические штучки. Ведь Дева привыкла всегда и во всем полагаться исключительно на себя. И все же в определенном возрасте она испытывает на себе влияние высших сил.

Первый переломный момент в жизни уроженцев этого знака наступает в 21 год. В это время Деве предстоит решить, каким делом заниматься, чему посвятить себя. Именно в этом возрасте к ней приходит осознание, какое занятие будет приносить ей удовольствие и спустя долгие годы.

Следующая веха в судьбе земного знака - 27-летие.

Астрологи говорят, что если до этого Дева решала вопрос, связанный с ее призванием, то теперь наступила пора определиться с личной жизнью. 27 лет - идеальный возраст для Девы, чтобы создать свою семью.

31 год - время значительного продвижения по карьерной лестнице. Можно заметить своего рода закономерность - спустя десятилетие после того, как Дева определилась с профессией, она достигает карьерных вершин. Но почивать на лаврах - не в ее стиле, она продолжает трудиться.

Еще одна дата, на которую представителям земного знака стоит обратить пристальное внимание - 43-летие.

В этом возрасте Дева подводит промежуточные итоги своей жизни, как в работе, как и в личных отношениях. И если ее что-то не устраивает - самое время что-то изменить.

Наконец, в 50 лет Дева может констатировать, каких успехов добилась.

Карьера давно налажена, вокруг друзья и близкие люди, чего еще желать? В этом возрасте представители знака часто берутся за что-то новое, у них открывается второе дыхание, которое помогает двигаться вперед.

В целом жизнь Девы всегда сбалансирована, этому знаку удается добиться гармонии между работой и личной жизнью. Да, иногда и у нее возникают сложности, куда же без них, однако Деве удается блестяще решить все проблемные вопросы.