Важный возраст для Близнецов, вот когда этот знак Зодиака может круто поменять свою жизнь
Астрологи рассказали, какие жизненные этапы станут для воздушного знака судьбоносным.
Жизнь каждого человека делится на определенные этапы, каждый из которых знаменуется каким-то важным событием. Безусловно, все это индивидуально и зависит от множества факторов и обстоятельств. Однако астрологи убеждены, что в общем и целом у всех знаков зодиака в жизни наступают периоды, которые можно смело назвать судьбоносными. Они случаются в определенном возрасте, и, заглянув в свой гороскоп, можно заблаговременно подготовиться. Рассказываем, какие годы в жизни Близнецов лучше всего подходят для того, чтобы ступить на путь кардинальных перемен.
Близнецы
У всех воздушных знаков, в том числе у Близнецов, хорошо развита интуиция. Поэтому, как говорят астрологи, представители данной стихии могут заранее предчувствовать приближение больших изменений. Оно может выражаться в необъяснимом волнении, тревоге.
Пугаться не стоит: таким образом мироздание подает уроженцам знака сигнал о скорых переменах и о том, что поддерживает их. Шестое чувство подскажет Близнецам, когда именно в их судьбе случится переворот, чего от него стоит ожидать и каковы будут последствия.
20 лет - первый переломный этап в жизни воздушного знака.
Астрологи считают, что именно в этом возрасте к его представителям приходит осознание, какому делу они хотели бы посвятить свою жизнь. Талантов и увлечений уу Близнецов масса, им сложно выбрать что-то одно.
Следующая веха приходится на 36 лет. Поскольку Близнецы - народ непостоянный и ветреный, вполне возможно, что именно в этом возрасте им захочется остепениться. Обзавестись семьей, детьми, собственным домом. А главное, при этом они не будут чувствовать себя странно.
40-летие принесет Близнецам перемены в карьере.
Достигнув определенных высот в своем деле, уроженцы воздушного знака почувствуют легкое пресыщение и захотят двигаться дальше. Освоить новую профессию для них не вопрос - Близнецы обожают учиться чему-то новому.
В следующий раз вмешательство судьбы в жизнь представителей знака произойдет в 64 года. Это время, когда Близнецам захочется вовсе покончить с работой и заняться собой и близкими людьми. К этому времени у них уже появятся внуки, от которых этот знак будет без ума.
Астрологи предупреждают, что, возможно, перемены придут в жизнь воздушного знака не точь-в-точь, а с небольшими колебаниями - от нескольких месяцев до года.
В ход судьбы вмешиваться не стоит, перемены будут исключительно благоприятными.