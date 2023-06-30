Важный возраст для Близнецов, вот когда этот знак Зодиака может круто поменять свою жизнь

Жизнь каждого человека делится на определенные этапы, каждый из которых знаменуется каким-то важным событием. Безусловно, все это индивидуально и зависит от множества факторов и обстоятельств. Однако астрологи убеждены, что в общем и целом у всех знаков зодиака в жизни наступают периоды, которые можно смело назвать судьбоносными. Они случаются в определенном возрасте, и, заглянув в свой гороскоп, можно заблаговременно подготовиться. Рассказываем, какие годы в жизни Близнецов лучше всего подходят для того, чтобы ступить на путь кардинальных перемен.

Близнецы

У всех воздушных знаков, в том числе у Близнецов, хорошо развита интуиция. Поэтому, как говорят астрологи, представители данной стихии могут заранее предчувствовать приближение больших изменений. Оно может выражаться в необъяснимом волнении, тревоге.

Пугаться не стоит: таким образом мироздание подает уроженцам знака сигнал о скорых переменах и о том, что поддерживает их. Шестое чувство подскажет Близнецам, когда именно в их судьбе случится переворот, чего от него стоит ожидать и каковы будут последствия.

20 лет - первый переломный этап в жизни воздушного знака.

Астрологи считают, что именно в этом возрасте к его представителям приходит осознание, какому делу они хотели бы посвятить свою жизнь. Талантов и увлечений уу Близнецов масса, им сложно выбрать что-то одно.

Следующая веха приходится на 36 лет. Поскольку Близнецы - народ непостоянный и ветреный, вполне возможно, что именно в этом возрасте им захочется остепениться. Обзавестись семьей, детьми, собственным домом. А главное, при этом они не будут чувствовать себя странно.

40-летие принесет Близнецам перемены в карьере.

Достигнув определенных высот в своем деле, уроженцы воздушного знака почувствуют легкое пресыщение и захотят двигаться дальше. Освоить новую профессию для них не вопрос - Близнецы обожают учиться чему-то новому.

В следующий раз вмешательство судьбы в жизнь представителей знака произойдет в 64 года. Это время, когда Близнецам захочется вовсе покончить с работой и заняться собой и близкими людьми. К этому времени у них уже появятся внуки, от которых этот знак будет без ума.

Астрологи предупреждают, что, возможно, перемены придут в жизнь воздушного знака не точь-в-точь, а с небольшими колебаниями - от нескольких месяцев до года.

В ход судьбы вмешиваться не стоит, перемены будут исключительно благоприятными.