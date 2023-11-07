Важного героя убрали из фильма «Москва слезам не верит»: очень зря, и вот почему
Меньшов решил проигнорировать этого персонажа.
Оскароносная драма «Москва слезам не верит» была основана на сценарии «Дважды солгавшая» Валентина Черных. Владимир Меньшов заинтересовался историей коллеги, но решил внести весьма значительные правки. И если одних героев он добавил для раскрытия главных персонажей, то других решил вычеркнуть из своего фильма.
Так, из картины пропал отец Родиона Рачкова. Мужчине удалось познакомиться с Катериной во время их совместного семейного ужина. И за короткую встречу он без стеснения высказал все, что думает о своих родственниках.
Самого Родиона он раскритиковал за отсутствие образования, отметив, что тот занимается «барахлом». И признался, что его супруга, роль которой исполняет Евгения Ханаева, не имеет высшего образования, поэтому в самое ближайшее время точно останется без работы.
Но Меньшов решил исключить этого героя из повествования. И из-за этого публика так и не узнала, насколько тяжелая обстановка была в семье Рачковых и почему Родион выбрал именно такой жизненный путь.