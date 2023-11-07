Важного героя убрали из фильма «Москва слезам не верит»: очень зря, и вот почему

Оскароносная драма «Москва слезам не верит» была основана на сценарии «Дважды солгавшая» Валентина Черных. Владимир Меньшов заинтересовался историей коллеги, но решил внести весьма значительные правки. И если одних героев он добавил для раскрытия главных персонажей, то других решил вычеркнуть из своего фильма.

Так, из картины пропал отец Родиона Рачкова. Мужчине удалось познакомиться с Катериной во время их совместного семейного ужина. И за короткую встречу он без стеснения высказал все, что думает о своих родственниках.

Самого Родиона он раскритиковал за отсутствие образования, отметив, что тот занимается «барахлом». И признался, что его супруга, роль которой исполняет Евгения Ханаева, не имеет высшего образования, поэтому в самое ближайшее время точно останется без работы.

Но Меньшов решил исключить этого героя из повествования. И из-за этого публика так и не узнала, насколько тяжелая обстановка была в семье Рачковых и почему Родион выбрал именно такой жизненный путь.