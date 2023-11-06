Важная деталь: вы и не задумывались, почему в «Покровских воротах» все носят этот аксессуар

Фильм «Покровские ворота» стал настоящей энциклопедией столичной жизни 50-х годов. Режиссер Михаил Козаков весьма трепетно относился к маленьким бытовым деталям, мечтая сделать картину максимально точной и правдоподобной. И именно поэтому все героини фильма появляются в большинстве сцен в белоснежных перчатках.

Дело в том, что в то время было модно носить этот аксессуар. Советские девушки подхватили тенденцию у американских модниц и считали, что руки в перчатках выглядят весьма утонченно и изящно.

Поэтому эпизоды, где героини «Покровских ворот» появляются в кадре в перчатках на концертах, во время прогулок и даже в парках, весьма правдоподобны. Жительницы Москвы не могли представить, как можно выйти из дома без этого аксессуара, а самые щепетильные меняли их несколько раз в день, чтобы сохранить белоснежными. Мода продержалась еще несколько лет, а после 60-х сменилась другими тенденциями.