Вайкуле мутит от одного упоминания имени Пугачевой: что так раздражает певицу

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже много лет. Российская певица даже сорвалась из Израиля в Юрмалу, чтобы посетить организованный приятельницей фестиваль. Тем больше удивляет публику заявление латвийки: она прошлась и по самой Алле Борисовне, и по другой известной артистке.

Скандальные высказывания в последнее время от Вайкуле можно услышать все чаще, но Пугачеву она раньше не осуждала — напротив, всегда выступала в защиту подруги. Но в разговоре о творчестве Ирины Аллегровой Вайкуле приложила и приятельницу.

По словам латвийской певицы, Аллегрова работает в своем репертуаре, в котором отлично себя чувствует и хорошо с ним справляется. Но прозвище Императрица, которое Ирина взяла по примеру Примадонны вызывает у Вайкуле негативную реакцию.