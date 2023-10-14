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Вайкуле мутит от одного упоминания имени Пугачевой: что так раздражает певицу

14 октября 2023 17:00
Вайкуле мутит от одного упоминания имени Пугачевой: что так раздражает певицу

Звезда публично осудила свою подругу.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже много лет. Российская певица даже сорвалась из Израиля в Юрмалу, чтобы посетить организованный приятельницей фестиваль. Тем больше удивляет публику заявление латвийки: она прошлась и по самой Алле Борисовне, и по другой известной артистке.

Скандальные высказывания в последнее время от Вайкуле можно услышать все чаще, но Пугачеву она раньше не осуждала — напротив, всегда выступала в защиту подруги. Но в разговоре о творчестве Ирины Аллегровой Вайкуле приложила и приятельницу.

По словам латвийской певицы, Аллегрова работает в своем репертуаре, в котором отлично себя чувствует и хорошо с ним справляется. Но прозвище Императрица, которое Ирина взяла по примеру Примадонны вызывает у Вайкуле негативную реакцию.

«Это ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания», — заявила Лайма.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, @sobchak / youtube.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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