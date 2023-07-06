Васю Векшина из «Места встречи» заставили сменить фамилию: с выбором не поспоришь

Евгений Леонов-Гладышев дебютировал в кино в картине «Республика ШКИД». Там он снимался с Павлом Луспекаевым и Сергеем Юрским. Больше всего юный актер мечтал поработать с Владимиром Высоцким, поэтому пришел на пробы в «Место встречи изменить нельзя». Роль Шарапова он не получил, но ему доверили роль молодого оперативника Василия Векшина, и с кумиром он все-таки встретился.

Изначально Евгений носил простую фамилию — Леонов. Так как парень был полным тезкой с Евгением Павловичем Леоновым, ему пришлось добавить к отцовской еще и материнскую фамилию.

В 90-е Евгений, как и многие другие артисты, переживал тяжелые времена, но вернулся к карьере в начале нулевых. Он сыграл майора Шишкина в сериале «Убойная сила» и снова начал активно работать над новыми проектами.

К сожалению, пять лет назад Евгений стал жертвой уличного нападения и долгое время восстанавливался после черепно-мозговой травмы. Сниматься он с тех пор перестал.