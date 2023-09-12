Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой

Нина Дорошина была в первую очередь театральной артисткой, поэтому в кино снималась не так часто. Зато каждое ее появление на экране запоминалась зрителям. Самой яркой ролью Дорошиной и по сей день считается Надюха, жена главного героя в лирической комедии «Любовь и голуби».

Простушка в фильме, в жизни она была элегантной дамой. Детство будущая звезда провела в Иране, где ее отец закупал пушнину для Красной армии. Девочка влюбилась в пестрые восточные одеяния и броские украшения, которые наложили отпечаток на ее стиль.

Современники вспоминают, что повзрослевшая Нина Дорошина отличалась привлекательностью и всегда одевалась по последней моде. Особой любовью актрисы пользовалась обувь: Дорошина всегда могла достать изящную пару для вечернего выхода. Неудивительно, что в начале 60-х эффектная красотка смогла обольстить Олега Даля, который был младше артистки на семь лет.